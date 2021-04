'Dança dos Famosos' terá Paolla Oliveira, Rodrigo Simas e mais; Confira a lista!

Rio - O "Domingão do Faustão" chega ao fim em dezembro, mas até lá muita coisa boa ainda está por vir. A última edição do programa de Fausto Silva contará com um especial do quadro "Dança dos Famosos", que tem data de estreia prevista para maio.

Anunciada como "Superdança", a temporada contará com campeões e celebridades que se destacaram nas outras 17 edições do quadro. De acordo com o colunista Fefito, do "Buzzfedd Brasil", a "Dança" terá uma modalidade diferente, em que apenas uma pessoa passa para a próxima fase na semana seguinte.

Confira os nomes já confirmados na edição, de acordo com Fefito: Paolla Oliveira, Viviane Araújo, Rodrigo Simas, Christiane Torloni, Marcello Melo Jr, Leo Jaime, Carmo Dalla Vecchia, Odilon Wagner, Nelson Freitas, Léo Jaime, Dandara Mariana, Claudia Ohana, Fabiana Karla, Sophia Abrahão, Tiago Abravanel.

