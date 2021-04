Rock in Rio - BON JOVI - Quinto dia do festival de música na Cidade do Rock na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. Apresentação da banda Bon Jovi. Foto: Daniel Castelo Branco / Agência O Dia Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 10:34

Rio -Depois do cineasta americano Woody Allen, Pedro Bial recebe este ano no ‘Conversa com Bial’ mais um convidado internacional: o astro da música Jon Bon Jovi. Nesta quinta-feira, dia 22, o líder do Bon Jovi, uma das bandas mais bem-sucedidas da história do rock, comenta os bastidores do novo álbum do grupo, intitulado ‘2020’, além de algumas curiosidades sobre canções icônicas do grupo, como o hit ‘Livin’ On a Prayer’. No programa, o artista também fala sobre a sua rotina familiar e expõe o seu ponto de vista sobre fé, política e criação dos filhos.