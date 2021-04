Sandra Annenberg Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 25/04/2021 11:54

Rio - Sandra Annenberg foi uma das convidadas de Serginho Groisman, na noite deste sábado, em seu "Altas Horas". Durante o papo, apresentador do programa relembrou um meme famosa da jornalista: "Que deselegante". Questionada sobre o que seria deselegante hoje, Sandra fez um desabafo político.

"Deselegante é não acreditar na pandemia, nesse vírus. Ele existe e a gente não pode negar, a gente não pode fechar os olhos para ele. Deselegante é a gente não ter tido a vacina logo de cara. Deselegante é as pessoas cultivarem o ódio em um momento em que a gente está precisando de amor, e que as pessoas estão precisando de solidariedade, de ajuda, tem gente passando fome", disse Sandra.

Sem citar nomes, ela criticou quem transforma a pauta sanitária em pauta política. "Deselegante é usar esse momento politicamente. Não é um momento político, é um momento de saúde, é a maior crise sanitária da história do mundo e a gente precisa sobreviver. É deselegante é fake news, é muito deselegante porque está lidando com vidas. Nossa, a lista é bem longa", finalizou Sandra. A resposta política da jornalista rendeu elogios no Twitter.



"Que deselegante"

Em2011, quando ainda apresentava o "Jornal Hoje" ao lado de Evaristo Costa, Sandra Annemberg viralizou ao comentar um ataque de um repórter que estava em uma entrada ao vivo no jornal exibido na hora do almoço. Assista a um trecho do vídeo: