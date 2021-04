Ivete Sangalo apresentará novo reality de competição entre artistas mascarados Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 19:09 | Atualizado 26/04/2021 19:09

Rio - Ivete Sangalo foi anunciada, nesta segunda-feira (26), como apresentadora de um novo reality show que apresentará cantores famosos competindo entre si, mas com um detalhe: todos os artistas terão suas identidades escondidas por máscaras. O programa será realizado pela gravadora Universal Music, em parceria com a produtora Endemol Shine Brasil e a IESSI, empresa fundada pela cantora baiana.

fotogaleria

Publicidade

Segundo a IESSI, a atração deve chegar ao Brasil ainda em 2021, depois de ser um sucesso em outros 14 países. O programa será uma versão nacional do "The Masked Singer" - "o cantor mascarado", em tradução literal -, original da Coréia do Sul.

A cada episódio do programa, os jurados e o público precisam descobrir quem são os artistas por trás das máscaras, que podem ser famosos de diversas áreas diferentes. Ao final do episódio, a plateia vota nas melhores apresentações e o menos votado é eliminado da competição e, só então, o público descobre a identidade do artista.

Publicidade

Ainda não informações sobre qual plataforma ou canal será responsável pela exibição do programa apresentado por Ivete Sangalo.