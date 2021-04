Dança dos famosos 2019 Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 11:17

Rio - Batizada de "Super Dança dos Famosos", a última temporada do quadro está prestes a começar. No próximo domingo, Faustão fará o anúncio oficial dos participantes no palco do programa. Entre os nomes oficialmente já confirmados estão Paolla Oliveira e Christiane Torloni.

fotogaleria

Publicidade

Nesta edição, Faustão reúne 18 finalistas de cada uma das últimas 17 temporadas do "Dança dos Famosos", em um esquema mata-mata, que promove uma decisão a cada domingo. Com isso, na primeira fase da competição, uma dupla, das três que se apresentam em dois ritmos a cada semana, seguirá direto para a próxima etapa, enquanto as outras seguem para a repescagem.

Nesta segunda fase, os concorrentes que lutam para voltar à competição se desafiam entre si, e apenas os casais que se destacarem a cada apresentação seguem no programa. Assim, as duplas vencedoras da repescagem enfrentam os campeões da primeira fase da disputa.



A partir daí, em uma terceira etapa, as duplas lutam para conquistar um lugar na semi-final, que vai premiar apenas os melhores de cada apresentação. A disputa passa então a ser ainda mais acirrada, sem a divisão de grupos e com uma definição a cada programa até o dia da grande final, que promete um duelo ao som de três ritmos diferentes.