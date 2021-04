Mirella e Dynho Alves estarão no 'Power Couple' Divulgação

Publicado 28/04/2021 14:01

São Paulo - Durante essa semana, a Record está divulgando os casais de famosos que irão participar da quinta temporada do "Power Couple". O reality show estreia nas telas da Record no dia 9 de maio e será comandando por Adriane Galisteu. Entre os confirmados estão nomes como MC Mirella, Dynho Alves, Jonathan Costa, Thiago Bertoldo e outros.

Ao todo serão 13 casais competindo pelo prêmio que pode chegar a R$ 1 milhão. Até o momento já foram divulgados cinco duplas e as restantes serão anunciadas nos intervalos comerciais da novela "Gênesis" até a próxima quinta-feira (29). Na edição passada, quem levou o prêmio para casa foi Nicole Bahls e Marcelo Bimbi.

Veja a seguir os casais que estarão no "Power Couple 5":

MC Mirella e Dynho Alves

Mirella e Dynho Alves estarão no 'Power Couple' Divulgação

O casal de funkeiros já está confirmado no reality show. Mirella é famosa por músicas como "Quer mais?" e "360". Ela participou de "A Fazenda 12" e se casou com Dynho Alves logo depois do final do programa. O cantor e dançarino é conhecido como "rei do quadradinho" e é o intérprete de "Malemolência" e outras músicas.

Jonathan Costa e Carolina Santos

Jonathan (JonJon) e Carolina Santos estarão no 'Power Couple' Divulgação

Jonatha, também conhecido como JonJon, é DJ e comunicador. Ele fez muito sucesso no começo dos anos 2000 como o "Jonathan da nova geração". O DJ tem um filho com Antonia Fontenelle e vai competir no "Power Couple" com a namorada, a empresária musical Carolina Santos.

Thiago Bertoldo e Geórgia Fröhlich

Thiago Bertoldo e Geórgia Fröhlich estarão no 'Power Couple' Divulgação

Essa edição do "Power Couple" vai contar com a presença do sertanejo Thiago Bertoldo, dupla de Thame. O cantor das músicas "Crazy" e "Cafajeste" vai competir ao lado da namorada Geórgia Fröhlich, que é atriz, jornalista e radialista.

Renata Domínguez e Leandro Gléria

Renata Domínguez e Leandro Gléria estarão no 'Power Couple' Divulgação

A atriz Renata Domínguez vai estar no reality junto do marido Leandro Gléria, que trabalha como relações públicas. A artista foi uma das finalistas do "Bake Off Brasil", do SBT, e está longe das novelas desde "Deus Salve o Rei", de 2018.

Mirela Janis e Yugnir

Mirela Janis e Yugnir estarão no 'Power Couple' Divulgação

Fechando o time de casais que já foram anunciados estão Mirela Janis e Yugnir. Ela é dançarina e influenciadora e já participou do "De Férias com o Ex". Já Yugnir é empresário e foi noivo da cantora Marília Mendonça.