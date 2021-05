Globo/Divulgação photoshop:ColorMode: 3 photoshop:DateCreated: 2021-05-03 photoshop:ICCProfile: Display P3 signature: 49186a296903aa37a21841e82ff8f3807ecdb68895a76274dba3180d762151c8 tiff:Orientation: 1 tiff:ResolutionUnit: 2 tiff:XResolution: 19998266/100000 tiff:YResolution: 19998266/100000 xmp:CreateDate: 2021-05-03T13:10-03:00 xmp:CreatorTool: FotoWare FotoStation xmpMM:DocumentID: xmp.did:48ED471F7FC1431A AD91E4B741632FDA xmpMM:InstanceID: xmp.iid:96755A5A42A64C9F 992D6AE4D119F6FC xmpMM:OriginalDocumentID: xmp.did:48ED471F7FC1431A AD91E4B741632FDA Profiles: Profile-8bim: 932 bytes Profile-exif: 15490 bytes Profile-icc: 548 bytes Profile-iptc: 614 bytes Andre Marques Caption

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 19:19

Rio - Na última terça (4), o Brasil conheceu o grande vencedor do 'BBB21'. Além das muitas risadas e emoção que pontuaram a final, o público e os finalistas também assistiram, com exclusividade, às primeiras imagens dos ex-BBBs - atuais "No Limiters" -, que já estão vivendo uma nova aventura na Praia Brava. Na sequência da coroação de Juliette, a Globo também exibiu uma apresentação especial com depoimentos do apresentador Andre Marques, do diretor artístico LP Simonetti e da diretora geral Angelica Campos. Porque as emoções, os desafios e as tretas continuam! Mas agora, entre os paredões das dunas do 'No Limite'.

fotogaleria



A partir de 11 de maio, a torcida, a ansiedade e os batimentos cardíacos pelo resultado de quem deixa o programa vão atingir novos patamares nas noites de terça. Logo após 'Império', o 'No Limite' estreia em uma versão repaginada e multiplataforma, cheia de surpresas, provas ainda mais desafiadoras, e R$500 mil em jogo.



A tradicional 'Prova da Comida' está confirmada, mas esse não é o único desafio, tampouco o deve ser o mais difícil. Os 16 participantes precisarão de muita força, resistência e coragem se quiserem chegar até a grande final. Mas quais eram suas expectativas, medos e objetivos? Será que eles estavam preparados? Durante o confinamento, antes de entrarem no programa, eles contam um pouco sobre o que esperam da participação no reality.





No Limite com André, Gui Napolitano, Elana e Ariadna



André Martinelli participou do 'BBB13' e mostrou que era um forte competidor em provas de resistência. Mas, para o capixaba de 33 anos, o jogo do 'No Limite' é outro: "Eu gosto muito de me desafiar. Acho que são nesses momentos de superação que a gente acaba se conhecendo cada vez mais. No 'BBB' o foco maior é na convivência, já aqui teremos que montar acampamento, ir atrás de comida e água, além das dificuldades com o clima. Podem esperar um jogador, mas também uma pessoa alegre e divertida".



Galã do 'BBB20', Gui Napolitano acredita que seu ponto forte na competição seja a competitividade. "Podem esperar muita luta, muita entrega e força de vontade, vou querer ganhar a qualquer custo e vou encarar cada prova como se fosse a última. Mas também sou muito parceiro. Quando alguém precisar de mim, estarei lá para ajudar ou incentivar", revela o paulista de 29 anos.



Já Elana, ex-sister do 'BBB19', espera não cometer os mesmos erros que a fizeram ser a nona eliminada na sua edição. "Na casa, eu pequei por não expressar mais a minha opinião e espero não pecar por isso novamente. Algo que me tira do sério é sentir fome, fico estressada e perco o equilíbrio. Mas eu não podia recusar essa oportunidade! A minha mãe sempre diz que eu sou sem limites, agora é a minha hora de entrar no limite!", brinca a piauiense de 27 anos.



Com uma passagem rápida pela casa, Ariadna foi a primeira eliminada no 'BBB11'. Para o 'No Limite', a carioca de 36 anos espera conseguir mostrar mais de sua personalidade: "Entrar em um novo reality é algo que as pessoas sempre me cobravam, justamente porque não tiveram tempo de me conhecer. Nas redes sociais, todos me veem de unha e cabelos feitos e não conhecem esse meu lado mais rústico. Eu sou uma pessoa que já foi do 'luxo ao lixo', então quem acha que vou ter 'nojinho' vai se decepcionar".