Boninho Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 17:56

Rio - E o Boninho não para! Após encerrar mais uma temporada do "Big Brother Brasil", José Bonifácio de Oliveira foi anunciado como o diretor do primeiro reality show original do Globoplay. A informação foi divulgada, nesta sexta-feira (7), pela jornalista Patrícia Kogut, de O Globo.

fotogaleria

Publicidade

Segundo a colunista, a nova atração tem por título "O círculo dos quatro elementos" e desafiará os participantes com provas relacionadas à fogo, terra, ar e água. O reality está previsto para estrear ainda em 2021 na plataforma de streaming.

Enquanto o novo programa não chega, os fãs de reality poderão assistir o retorno de "No Limite". A quarta temporada da atração estreia na próxima terça-feira, dia 11 de maio, com um elenco formado apenas por ex-BBBs de diferentes edições.