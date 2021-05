Por O Dia

Rio - Os 18 participantes do 'Super Dança dos Famosos' já estão definidos! Neste domingo, dia 9, Faustão anunciou que Carmo Dalla Vecchia, Dandara Mariana, Juliana Didone, Lucy Ramos, Nelson Freitas, Robson Caetano, Tiago Abravanel, Viviane Araújo e Christiane Torloni, uma das primeiras confirmadas pelo apresentador, se juntam a Claudia Ohana, Odilon Wagner, Mariana Santos, Paolla Oliveira, Arthur Aguiar, Maria Joana, Marcello Melo Jr, Sophia Abrahão e Rodrigo Simas na competição que há 18 temporadas faz a história do 'Domingão do Faustão'.

Assim como aconteceu na semana passada, o elenco acabou de conhecer os bailarinos que dividirão os holofotes e a responsabilidade de fazer bonito nesta edição extraordinária do 'Dança dos Famosos'. Confira a lista completa dos casais desta edição:Carmo Dalla Vecchia e Bruna SantosChristiane Torloni e Álvaro ReysDandara Mariana e Diego MaiaJuliana Didone e Igor MaximilianoLucy Ramos e Léo GomesNelson Freitas e Paula SantosRobson Caetano e Beatriz LarratTiago Abravanel e Nathalia ZaninViviane Araújo e Adeilton RibeiroPaolla Oliveira e Leandro AzevedoClaudia Ohana e Heron LealOdilon Wagner e Yasmin MarinhoMariana Santos e Élcio BonazzioArthur Aguiar e Tati ScarlettiMaria Joana e Marcus VianaMarcello Melo Jr e Jaque CiocciSophia Abrahão e Zazá FerrerRodrigo Simas e Nathália RamosA partir do próximo programa, no dia 16, começam as apresentações do reality dançante do 'Domingão' Na primeira fase, três duplas vão encarar os passos inaugurais, ritmados e descontraídos, que levarão apenas um casal para a segunda etapa da competição, enquanto os outros dois vão para a repescagem. E assim vai, com uma decisão a cada semana, até a grande final.