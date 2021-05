Cantora e compositora Mila é a apresentadora do 'HERvolution' Divulgação / RedeTV!

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 14:49

Rio - O programa "HERvolution" estreia terça-feira (11), às 23h30, na RedeTV!. O projeto, parceria com a KondZilla, coloca todo o universo feminino como protagonista de histórias, desafios e debates. Segundo Alana Leguth, sócia-diretora da KondZilla Filmes, o projeto visa mostrar a potência feminina não só com talentos novos, mas com profissionais do audiovisual que estão conquistando um espaço imenso, antes, dominado por homens.



A cantora e compositora Mila é a apresentadora do programa e vai conduzir um papo intimista, pautado em assuntos relacionados à mulher, seus direitos e suas diferentes realidades, dando voz e representatividade ao público feminino.

o 'HERvolution' destaca o universo feminino através de temas como empoderamento, diversidade, inclusão e igualdade. Pensando na pluralidade da mulher brasileira, o programa busca histórias inspiradoras que expressam a cultura periférica e os dilemas atuais do cotidiano feminino, entre eles os novos talentos da música, impasses de gênero entre casais, debates sobre temas identitários, o machismo e o assédio em diversos ambientes.



E para quem tem o sonho de trabalhar com música, a chance é agora. O ‘HERvolution’ promoverá um concurso para encontrar produtoras musicais de funk e revelar novos talentos. As candidatas escolhidas irão produzir as próximas músicas do projeto que terão videoclipes produzidos pela KondZilla, além de um feat gravado com a cantora Mila.



“Nosso objetivo é que o HERvolution seja protagonizado por mulheres em todas as esferas, dando oportunidades para que as mulheres exerçam não só suas funções (não só trabalhem para “pagar as contas”) mas que também possam ascender social e profissionalmente, de forma que através de seus talentos, suas paixões, conquistem a independência e ascensão financeira”, afirma Alana Leguth.



O novo programa da RedeTV! contará ainda com a participação de personalidades e mulheres de destaque a cada semana. ‘HERvolution’ será exibido todas terças-feiras, às 23h30, na RedeTV!.