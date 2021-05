Correspondente da CNN Brasil é liberada para tirar máscara ao vivo, nos EUA Reprodução

Rio - A jornalista Raquel Krähenbühl protagonizou uma cena emocionante na GloboNews, nesta quinta-feira (13). Durante sua participação no programa "Edição das 16h", ao vivo da capital dos EUA, Washington, a correspondente tirou a máscara de proteção que usava. A jornalista faz parte do grupo de pessoas que já receberam as duas doses da vacina contra a covid-19 e, portanto, estão liberadas do uso de máscara.

"Os Estados Unidos começam a voltar à normalidade, Cecilia. E eu vou fazer agora uma coisa ao vivo que a gente está querendo fazer há muito tempo. Pela primeira vez, eu posso tirar a minha máscara para entrar ao vivo direto dos Estados Unidos", anunciou Raquel enquanto conversava com a apresentadora Cecilia Flesch. "É até emocionante", comemorou a correspondente.

A apresentadora aplaudiu o momento, enquanto Raquel continuou: "Foi um ano muito difícil, mas graças à vacinação isso é possível". Em seguida, Cecilia afirmou estar muito feliz pela colega.

"Obrigada, a gente também está muito feliz. O presidente Joe Biden também veio comemorar aqui, dar essa boa notícia, e ele falou assim para as pessoas: 'Se você está completamente vacinado, pode tirar a sua máscara, você merece isso'", encerrou Raquel.

A partir desta quinta-feira, o uso da máscara se torna recomendado apenas em meios de transporte fechados, estações de metrô, aeroportos, asilos, prisões, hospitais, consultórios médicos.

