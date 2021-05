Equipe da Record TV é agredida em Joinville Reprodução

Por iG

Publicado 17/05/2021 11:59 | Atualizado 17/05/2021 12:02

São Paulo - O repórter Ronaldo Daros e o cinegrafista Ricardo Alves foram agredidos enquanto gravavam uma reportagem neste sábado, em Joinville. A dupla de contratados da NDTV, afiliada da Record TV em Santa Catarina, tentava registrar uma confusão em um bar quando foi surpreendida pela agressão de funcionários. O momento foi registrado por civis que estavam na Choperia Dona Francisca.

Nos vídeos, é possível ver Daros sendo atacado dentro do carro em que estava com o cinegrafista. Segundo Natelinha, que teve acesso ao relato do repórter, ele e Alves retornavam de uma cobertura e pararam em frente a um bar para apurar uma denúncia de briga entre funcionários. Daros afirmou que foi impedido fazer imagens com o celular e assim que as fez funcionários cercaram ele e o cinegrafista.

Ao que parece, as agressões só pararam depois que Ronaldo afirmou que apagaria o registro de seu aparelho celular. Para garantir que as imagens fossem deletadas, um homem pulou em cima do para-brisa do veículo, o que danificou o carro de reportagem da Record TV.

Assista aos vídeos:

Repórter e cinegrafista de afiliada da Record TV são agredidos durante reportagem pic.twitter.com/9KR9U1zKYy — Só Mídias (@MidiasSo) May 16, 2021

Carro de equipe de afiliada da Record TV fica destruído após ataque de agressores pic.twitter.com/6K0Y0v306Y — Só Mídias (@MidiasSo) May 16, 2021