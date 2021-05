Gil do Vigor é o mais novo contratado da Rede Globo reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 12:37

Rio - "O Brasil tá lascado"! Hoje, dia 17, vai ter muito "tchaki tchaki" na tela do GNT: Fábio Porchat, Chico Bosco, João Vicente de Castro e Emicida vão receber ao vivo Gil do Vigor no "Papo de Segunda". O convidado, que terminou em quarto lugar no Big Brother Brasil 21, vai comentar no programa sobre sua trajetória no reality de sucesso e sobre a alegria de encontrar a si mesmo, a conquista da liberdade na forma de se expressar e a afirmação da sua identidade. Na atração, eles vão debater ainda sobre a rejeição à diversidade e os desafios enfrentados pela minoria LGBTQIA+.