Publicado 17/05/2021 16:01

Rio - Na próxima sexta-feira (21), o Multishow vai transmitir com exclusividade a live Batom de Cereja, de Israel & Rodolffo, direto de Goiânia. O primeiro show da dupla sertaneja depois da participação de Rodolffo no Big Brother Brasil 21 vai ao ar na TV e no YouTube (no Música Multishow e no canal oficial da dupla).

fotogaleria

O repertório da apresentação inclui "Só de Sacanagem", "Marca Evidente", "Também sei Fazer Falta" e, claro, o hit "Batom de Cereja", que estourou durante o reality. Lançada no fim de janeiro, a faixa é a mais ouvida nas plataformas digitais - já soma mais de 215 milhões de visualizações no YouTube e mais de 100 milhões de streamings - e faz parte do DVD "Aqui e Agora", gravado em novembro de 2020.Animado para a live, Rodolffo reforça o convite para os fãs: "E pra quem tá com saudade 'dos bastião', o Caio Afiune, meu parceiro de BBB, vai estar com a gente participando da transmissão. Vai ser diversão garantida. Não perde não, hein." E Israel também não esconde o entusiasmo: "Pensa na ansiedade pra gente subir num palco e fazer uma live depois de tanto tempo. Estamos preparando um show incrível, com um repertório repleto de sucessos e esperamos todos vocês para curtir junto com a gente a live 'Batom de Cereja' no Multishow", completa."Live Batom de Cereja" no MultishowExibição: Sexta-feira (21), às 19h30.Na TV e no YouTube (no Música Multishow e no canal oficial da dupla).