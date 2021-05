Júlio Cocielo aceita desafio de lutar contra pugilista Esquiva Falcão Reprodução/Instagram

Rio - O novo episódio de "Foi Mau", que vai ao ar nesta segunda-feira (17), terminou com um desafio inusitado. O pugilista Esquiva Falcão foi o convidado da semana e, durante o quadro "Webbullying", uma brincadeira feita pelo apresentador Maurício Meirelles resultou em um possível confronto entre o atleta e o youtuber Júlio Cocielo.

No quadro, Meirelles publicou uma foto de Cocielo na conta de Instagram do medalhista olímpico. "Quem topa um desafio de boxe com um dos maiores youtubers do Brasil? Cocielo lutando com as duas mãos e eu só com uma”, dizia a legenda. O influenciador não demorou para responder: “Opa! Aqui não tem tempo ruim, não.”

O apresentador do programa sugeriu que o dinheiro arrecadado com a disputa seja direcionado para ONGs e ainda brincou: “E para algum hospital, caso Júlio necessite.” O boxeador deixou claro: “Pode deixar que eu me garanto.” Meirelles também propôs destinar parte dos lucros para o próprio Esquiva Falcão, que enfrenta dificuldades financeiras, no momento.