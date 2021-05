André Marques é picado por vespa-do-cão nas gravações de ’No Limite’ Reprodução Internet

18/05/2021

São Paulo - Não é só os competidores de "No Limite" que estão passando perrengue na Praia Brava, André Marques relatou que está sofrendo com uma picada de inseto que levou na segunda-feira. "Alguém sabe que bicho é esse? Meio marimbondo meio besouro. Me picou, está doendo para um caralh* de asa!", disse o apresentador, em postagem no Instagram, buscando ajuda com seus fãs.

"Mais conhecido aqui no Ceará como besouro do cão. Isso dá até febre em algumas vezes", comentou um admirador de André Marques. "Vespa-do-cão! Li aqui que dói pra caralh*", respondeu outro. "Acho que deu ruim para mim", respondeu o apresentador de "No Limite", que alegou estar com muita dor.

Apesar do apelido pejorativo, o inseto que picou André é uma vespa caçadora (Pepsis formosa pationii). Segundo especialistas, a dor da picada dura só três minutos, entretanto, é considerada a mais dolorosa do mundo e dá uma sensação de um choque elétrico localizado.