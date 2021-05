Ana Maria Braga entrevista Dona Val, mãe de MC Kevin Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 09:42 | Atualizado 19/05/2021 10:33

Rio - Valquíria Nascimento, mãe de MC Kevin, conversou com Ana Maria Braga no "Mais Você" desta quarta-feira. A apresentadora já iniciou o programa mostrando a trajetória de MC Kevin, que morreu aos 23 anos, no último domingo, após cair da varanda de um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Ana Maria destacou que Val é bem nova.

"Eu tinha 18 anos (quando o Kevin nasceu). Eu tenho um filho de 27 anos, que chama Felipe", explicou a mãe do MC, que falou sobre como está lidando com a trágica morte do filho. "Eu estou, na verdade, sem forças para muita coisa. Parece que saiu um pedaço de mim, eu e o Kevin tínhamos uma relação muita intensa, sempre falando comigo pra tudo. Estou sem chão, sem nada, sem ele, não sei explicar o que estou sentindo".

Ana Maria Braga falou sobre a mudança na vida de Kevin, que nasceu na periferia mas acalçou grande sucesso e, de repente, estava andando em carrão de R$ 500 mil. Valquíria, então, contou que aconselhou Kevin a procurar ajuda psicológica. "O Kevin sempre foi muito intenso. Ele tinha hiperatividade, a gente passou muita necessidade, muita dificuldade... E não é só o Kevin, esses meninos artistas, que passaram muita necessidade e não tinham nada, agora tem tudo... Eu falava que ele precisava de um psicólogo pra ajudar, mas ele falava 'a minha psicologa é você'", disse Valquíria, que também comentou o histórico de Kevin com drogas e bebida.

"Quando o nosso filho está na rua, a gente não sabe como ele está. A minha preocupação era droga, bebida... A infância dele foi muito difícil nesse negócio de droga. Eu sempre quis tirar, não deixar ele se envolver com essas coisas. É a realidade do jovem de hoje, que vem da periferia como nós viemos. Eu falei 'Kevin, respira pra viver, você precisa respirar pra viver".

Valquíria ressaltou que Kevin era muito intenso. "Em dois meses o Kevin fez tudo. Foi pra Dubai, pro México, eu falei: 'Filho, respira. Você está vivendo na velocidade da luz e a luz apaga. Hoje ele não está mais comigo".

Ela também explicou que Kevin não casou oficialmente com Deolane Bezerra. "Ele não casou. O Kevin teve um noivado, mas ele falou que casou". Valquíria também disse que ainda não sabe o que realmente aconteceu na noite em que o filho morreu. "O que aconteceu ainda eu não sei, estou esperando explicação. Eu não entendi nada, não estou entendendo nada. Estou procurando explicação, quero saber realmente o que aconteceu".

Valquíria contou que pouco antes de morrer, Kevin se comunicou com ela. "A última vez que o Kevin me mandou mensagem era 17h27. Ele falou que me amava e às 18h e pouco já recebi a notícia que ele tinha caído do apartamento".

A morte do filho e toda a comoção do público foi uma grande surpresa para Valquíria. "Eu estou impressionada. Não esperava a repercussão mundial do que aconteceu com ele. Eu não esperava mesmo. Na verdade, eu não esperava que meu filho fosse embora, né. 23 anos, ele nem viveu nada", lamentou.

Ana Maria Braga também falou sobre a última música de Kevin, que falava sobre ir embora. "Essa última música ele fez pro álbum novo, que vai lançar dia 21. O Kevin fazia muita música, me mandava, as vezes eu não tinha tempo de escutar todas as músicas dele... O Kevin sempre teve sensibilidade, ele sempre foi um menino que previa as coisas... Ele me falar antes de morrer 'eu te amo foi muito chocante pra mim'. Ontem aconteceu uma coisa que me fez pensar muito. Eu deitei e acordei com meu marido falando que todo mundo estava lá no velório, quando eu entrei no local, o caixão estava entrando junto comigo. Eu tenho certeza que era ele falando: 'vamos mãe se despedir de mim".