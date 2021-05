Por Juliana Pimenta

Publicado 20/05/2021 09:18

Rio - Após a saída de Mahmoud, na semana passada, Angélica foi a segunda participante a ser eliminada do 'No Limite'. Famosa pela participação na 15ª edição do 'Big Brother Brasil', a influenciadora já tinha ficado marcada pela personalidade forte e, desta vez, não foi diferente. A eliminação, por sinal, mostrou que a participante não conseguiu estabelecer laços tão fortes com sua equipe.

"Acho que poderia ter aproveitado mais. Não queria ter saído agora porque acho que ainda tem muita coisa boa para rolar, mas está tudo bem. A minha tribo era um pouco previsível, então não fiquei surpresa com os votos. Fiquei feliz com o empate porque entendi que a minha saída foi mais por conta de amizades e alianças", reflete Angélica.Mesmo com uma trajetória curta no reality, a ex-BBB conseguiu deixar sua marca na competição. Logo na primeira prova, na Praia Brava, Angélica cavou por mais de cinco horas na areia, sob sol forte. Mas ela afirma que o primeiro desafio era ainda pior. "Foi subir aquela duna, né? Não é de Deus (risos). Quando eu subi correndo, não imaginei que seria tão, tão difícil. Eu tinha uma preocupação de prejudicar o grupo, mesmo que de forma indireta. Acho que a minha tribo perdeu muito com a minha saída porque os desafios não são só de força. Eu estudei as provas, consigo entender as dinâmicas rápido... mas não me coloca pra correr numa duna, né? (risos)", brinca a eliminada da semana, que notou falta de atitude na tribo Calango."A gente se incentivava na hora da prova, mas acho que faltava essa garra no acampamento também. Acordar de manhã com sangue no olho, sabe? A minha tribo está numa energia 'paz e amor', uma vibe boa, mas às vezes a gente precisa de 'faca na caveira'".Fora do reality, Angélica faz também o balanço dos momentos na competição. "O momento que eu mais vibrei foi quando a gente ganhou a prova do barquinho. Eu fiquei muito feliz porque foi na véspera do aniversário do meu filho e eu tinha combinado com ele de fazer um gesto quando eu ganhasse uma prova. Eu dediquei essa vitória para ele!", diz a influenciadora, que não se arrepende de ter aceito o convite para o 'No Limite'."Eu fiquei muito feliz por terem lembrado de mim e achei que seria uma oportunidade de aparecer no meu país, o Brasil. O 'No Limite' foi uma vitrine para que as pessoas pudessem me enxergar depois de seis anos. Além disso, o programa é muito diferente do 'BBB' e da vida que eu levo na Bélgica. Eu queria sair da minha zona de conforto e, é claro, ganhar os R$500 mil que não fazem mal a ninguém, né?", brinca.