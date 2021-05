Friends Internet

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 15:31

Rio - A reunião tão esperada está mais próxima do que nunca. HBO Max divulga novo trailer e pôster de FRIENDS: THE REUNION. O especial estará disponível no Brasil, América Latina e Caribe - exclusivamente na HBO Max - no lançamento da plataforma, em junho.

Após anos de inúmeros pedidos de fãs do mundo todo, as estrelas da série Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer voltam ao Stage 24, cenário original da icônica comédia nos estúdio Warner Bros., para uma celebração inesquecível. Após anos de inúmeros pedidos de fãs do mundo todo, as estrelas da série Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer voltam ao Stage 24, cenário original da icônica comédia nos estúdio Warner Bros., para uma celebração inesquecível.





FRIENDS: THE REUNION trará diversos convidados especiais como David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevinge, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai.



Todos os episódios e temporadas completas de FRIENDS também estarão disponíveis na HBO Max no seu lançamento, no próximo mês.



Ben Winston dirigiu o especial junto com os produtores executivos de "Friends" Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane. O especial é da Warner Bros. Unscripted Television em associação com Warner Horizon, Fulwell 73 Productions e Bright / Kauffman / Crane Productions. Aniston, Cox, Kudrow, LeBlanc, Perry e Schwimmer foram os produtores executivos do especial e Emma Conway, James Longman e Stacey Thomas-Muir os co-produtores executivos.