William Bonner e a esposa Natasha Dantas Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 16:18

Rio - William Bonner movimentou as redes sociais esta semana. Pela primeira vez, em 35 anos de telejornalismo na TV Globo, o jornalista manteve a barba em seu retorno das férias e apareceu com novo visual na bancada do ‘Jornal Nacional’. A cena logo viralizou e, no ‘Se Joga’ deste sábado, dia 22 de maio, Bonner fala da repercussão, que virou um dos assuntos mais comentados da semana.