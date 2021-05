Vera Magalhães Divulgação

São Paulo - A TV Cultura mudou sua política de transparência e, pela primeira vez, revelou os salários dos apresentadores da emissora. Até então, a informação era considerada sigilosa por cláusulas contratuais, segundo informações do jornalista Luiz Fernando Toledo.

Toledo fez o pedido em março de 2020 via Lei do Acesso à Informação, que foi recusado em duas instâncias. Ao chegar à terceira, no entanto, o pedido foi aceito. O jornalista recebeu e divulgou os dados neste sábado (22) em seu Twitter.

A publicação deixou explícita a remuneração mensal dos apresentadores do "Roda Viva" nos últimos dez anos. Mauro Sérgio Conti, que esteve à frente do programa de 2011 a 2013, ganhava R$ 56 mil. Augusto Nunes, de 2013 a 2015, ganhava R$ 30 mil; mas o valor foi reduzido a R$ 25 mil de 2015 a 2018. Ricardo Lessa ganhava R$ 20 mil em 2018 e 2019, mesmo valor de Daniela Lessa em 2019 e 2020.

Já Vera Magalhães, a atual apresentadora, ganha R$ 22 mil. Em março de 2020, este valor já havia sido revelado ao deputado Gil Diniz por José Roberto Maluf, presidente da Fundação Padre Anchieta.