Publicado 23/05/2021 09:32

Rio - Luciano Huck fez uma revelação inusitada no "Caldeirão do Huck" do último sábado (22). O apresentador contou que Amado Batista manda flores para Angélica duas vezes por ano. Huck disse sentir ciúmes mas logo acrescentou que estava brincando, pois vê o ato como um gesto carinhoso.

Amado Batista foi mencionado no quadro "Tem ou Não Tem", quando Huck perguntou aos participantes do programa sobre cantores românticos brasileiros. A lista ainda continha nomes como Roberto Carlos, Leonardo e Fábio Jr., entre outros.

O apresentador contou a história após uma das famílias citar o cantor. "O Amado Batista manda flor pra Angélica todo Dia da Mulher e aniversário dela. Tenho ciúme do Amado Batista, hein", disse Luciano Huck, dando uma piscadinha. "Eu tô brincando, tô brincando. É um gesto carinhoso. Mas todo Dia das Mulheres e aniversário dela, sempre tem flor do Amado Batista lá em casa", finalizou.