Marcello Melo Jr. e a professora Jaque Ciocci Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 12:32 | Atualizado 24/05/2021 13:25

Rio - Marcello Melo Jr. e a professora Jaque Ciocci passaram por um perrengue durante a apresentação no "Super Dança dos Famosos", neste domingo, mas deram a volta por cima e cravaram a melhor pontuação. O casal, que enfrentou os atores Rodrigo Simas e Juliana Didone, vão direto para a semifinal.

Durante a dança, o sapato de Jaque "voou" e virou comentário nas redes sociais. Ainda assim, eles conquistaram os jurados com coreografias arriscadas no forró e no rock. "Realmente, dá para ver que a galera está empenhada, empolgada, se jogando. Foi maravilhoso", disse o ator após a vitória.

Em segundo lugar, a dupla Rodrigo Simas e Nathália Ramos ficou com apenas um décimo a menos que Marcello ao cravar 119,6 pontos. Já Juliana Didone e Igor Maximiliano terminaram com 119,1 pontos. Ambas duplas vão para a repescagem.