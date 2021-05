Marjorie Estiano, Drica Moraes e Julio Andrade gravam cenas de 'Sob Pressão'

Rio - Marjorie Estiano, Julio Andrade e Drica Moraes gravaram cenas de "Sob Pressão", na madrugada desta terça-feira, no Rio. Caracterizados com o figurino da série médica, os atores gravaram cenas em que realizam um atendimento no chão.

A nova temporada de "Sob Pressão" mostra a continuação da história de Carolina (Marjorie Estiano) e Evandro (Julio Andrade), que se curou da Covid-19 no especial sobre a pandemia. Drica Moraes havia passado um período afastada das gravações, mas está de volta.

Ary Fontoura e Betty Faria entrarão na trama como um casal portador do vírus HIV. A nova temporada vai retratar o aumento de casos de HIV em pessoas mais velhas nos últimos anos.

