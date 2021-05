Sabrina Sato Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 11:30 | Atualizado 25/05/2021 11:31

Rio - Os 13 participantes do novo reality show 'Ilha Record' já estão pré-confinados, cumprindo o período necessário de isolamento e também passando por testes, de acordo com os protocolos de segurança para Covid 19. As gravações devem começar na semana que vem.

O programa, apresentado por Sabrina Sato, é um formato original da Record TV com estreia prevista para julho.

Gravado em um lugar paradisíaco do litoral brasileiro, a atração vai reunir 13 celebridades em busca de aventuras e, claro, vários prêmios. O público de casa terá papel fundamental, uma vez que definirá os rumos da disputa.