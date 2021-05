Sexy Hot promove concurso entre universitários Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 14:47 | Atualizado 25/05/2021 15:04

Rio - O projeto "Sexy Hot Produções por Universitários" chega a sua terceira edição em 2021. Este ano, pela primeira vez, a iniciativa terá uma temática. Até então, os estudantes poderiam falar sobre qualquer assunto, mas agora todas as ideias enviadas precisam cumprir o tema “Prazer Feminino”. O canal busca por histórias que as enalteçam, que entendam o corpo feminino, suas necessidades e seus desejos.

Dentro da temática escolhida, o canal está à procura de um argumento que será transformado em roteiro e depois em filme. Estudantes universitários de todos os cursos do Brasil terão a oportunidade de criar suas próprias histórias, dentro do tema. O envio dos argumentos devem ser feitos pelo site sexyhotuniversitario.com.br até o dia 21 de junho. O vencedor ganhará R$ 3 mil para gastar como quiser. O melhor argumento será revelado em agosto. O filme irá ao ar no dia 18 de dezembro, à meia-noite.