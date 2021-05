Participantes de No Limite 2021 Reprodução/Instagram

Rio - Apesar de estar apenas na terceira semana de exibição na TV, as gravações de "No Limite", em Beberibe, no Ceará, já chegaram ao final. Os próprios participantes fizeram o anuncio do retorno ao "mundo real" nas redes sociais. A final será exibida somente em julho, com prova ao vivo realizada pelos três finalistas, ainda desconhecidos, nos estúdios da Rede Globo.

No Instagram, André Martinelli publicou um vídeo com os parceiros da Tribo Calango. "Olha essa energia do bom dia da nossa Tribo Calango, Brasil! Gravações encerradas, venham com Deus! Obrigada, Senhor", disse Carol Peixinho ao postar um vídeo animado. "Não esqueça, Calango até o fim", comentou.

Ainda no Instagram, Carol Peixinho também compartilhou da equipe em uma vã e os chamou de "meus lindões". Já no Twitter, Gui Napolitano fez questão de mostrar que está de volta às redes sociais. "Sim, sou eu mesmo. Estou de volta, mundo", escreveu o participante de "No Limite".

Até o momento, a Rede Globo já exibiu três episódios e as eliminações de Mahmoud, Angélica e Ariadna. Na TV, a competição segue com 13 participantes.

