Téo (Felipe Simas), Luna (Juliana Paiva) e Alejandro (Rodrigo Simas)Globo/Danilo Togo

Por Juliana Pimenta

Publicado 03/06/2021 07:56 | Atualizado 03/06/2021 07:56

Rio - Rodrigo Simas está em dose dupla na tela da Globo e, ainda por cima, de um jeito super especial. No ar como o Alejandro, de 'Salve-se Quem Puder', o ator também faz parte do elenco da 'Super Dança dos Famosos', no 'Domingão do Faustão'. Na novela, Simas chega à trama para criar um novo triângulo amoroso e mostra um lado doce do personagem, que tenta conquistar Luna (Juliana Paiva), seu amor de infância.

"Alejandro é um músico batalhador, um cara romântico, e sonhador. Ele chega ao Brasil para tentar localizar a Luna e este reencontro promete grandes emoções. O romantismo dele também pode ser constatado através do trabalho dele com a música que ele compõe em homenagem a Luna, por exemplo", apresenta Rodrigo, que revela qual foi seu maior desafio na novela."Ah, com certeza trabalhar e gravar seguindo os protocolos, mantendo o distanciamento, fazendo testagem semanalmente. Era tudo muito novo não só para mim quanto para os outros colegas, a equipe, enfim, um aprendizado coletivo e forçado. Já havia trabalhado anteriormente com o Fred (Mayrink, diretor artístico) em 'Orgulho e Paixão' em condições normais e desta vez foi tudo muito diferente. Acredito que essa proximidade e parceria com ele me ajudaram também a fazer um bom trabalho. Não é fácil manter a concentração, o distanciamento, e fazer cenas com o acrílico (risos). Há toda uma questão técnica, como posicionamento e o enquadramento por trás do trabalho de atuação quando temos esses elementos extras também em cena", destaca o ator.Apesar de entrar na trama para brigar pelo amor de Luna, Alejandro tem um desafio: Téo. O amor da mocinha, por sinal, é Felipe Simas, irmão de Rodrigo e a novela foi a primeira oportunidade que os dois tiveram de contracenar juntos. "Foi bem bacana. 'Estreamos' numa mesma novela e sendo 'rivais'. A experiência foi rápida, mas ficou um 'gostinho' de quero mais. Temos planos de fazer outros projetos juntos e atuando em parceria", prevê o ator que, claro, torce para que o público aprove as intenções de seu personagem."Acho divertida toda essa movimentação e torcida que os casais da ficção geram principalmente nas redes sociais. Alejandro tem seu valor. É um cara correto, apaixonado e batalhador. Ele quer reviver uma história com a Luna que ficou no passado e, que pelas circunstâncias da vida, não seguiu em frente. Acho que o Alejandro quer recuperar esse tempo principalmente após saber que ela está viva. Mas quem vai decidir mesmo é o Daniel (Ortiz), né? (risos)", brinca Rodrigo.E com a novela já gravada, o foco de Rodrigo está voltado à 'Super Dança dos Famosos'. Ao voltar a participar do quadro, que foi campeão em 2012, o ator revela a dificuldade de encarar um antigo desafio. "O nível vai ser maior ainda, de dificuldade e de competitividade, mas apesar de ser uma competição, é também uma comemoração. Vou me cobrar mais, sim, por ser só os finalistas de todas as edições e o fato de ser quase 10 anos depois. A consciência corporal mudou, talvez esteja mais madura. Isso tudo vai ser diferente", declara.