William Bonner Reprodução/Globo

Por iG

Publicado 01/06/2021 10:54 | Atualizado 01/06/2021 10:55

São Paulo - William Bonner desmentiu Jair Bolsonaro (sem partido) durante o "Jornal Nacional" desta segunda-feira. Após exibir uma declaração do presidente, na qual ele debocha dos protestos contra ele do último sábado, Bonner o corrigiu. No áudio desmentido, o chefe de estado diz que os atos foram pequenos, pois a Polícia Federal tem apreendido muita maconha.

"Mas não é verdade, as manifestações não foram pequenas. Reuniram milhares de pessoas em todos os 26 estados e no Distrito Federal. Em Brasília, em frente ao Congresso Nacional. No Rio foi no Centro. Quase todas as pistas da avenida Presidente Vargas ficaram fechadas", disse o âncora.

"Em São Paulo, manifestantes ocuparam 10 quarteirões da avenida paulista, na imensa maioria, usando máscaras, as pessoas te pediram impeachment do presidente Bolsonaro e mais vacina. As quase 500 mil vítimas da Covid-19 foram homenageadas em camisetas e cartazes", completou o jornalista.