Por iG

Publicado 07/06/2021 09:19

São Paulo - Silvia Abravanel, que ficou internada em abril por conta da Covid-19 , foi impedida pelo pai, Silvio Santos, de retomar seu posto de apresentadora do "Bom Dia & Cia" no SBT. "Ele não quer me deixar trabalhar. Como fiquei hospitalizada, ele falou: 'Não quero você na televisão enquanto não tomar a segunda dose'", revelou ela, em entrevista ao Notícias da TV.

Em abril Silvia Abravanel chegou a ficar 11 dias internada por conta da Covid-19, à época, ela alegou sentir falta de ar. "Quando testei positivo [em 28 de março], eu desabei. Fiquei apavorada. Foi uma coisa assustadora", admite ela.



Entretanto, o retorno da apresentadora às telinhas não deve demorar. Com 50 anos e fazendo uso de anticoagulante por ter tido embolia pulmonar em 2017, ela deve receber a primeira dose da vacina em breve. "Meu coração está minúsculo, menor do que a ponta do alfinete. Sinto saudade da minha família 'Bom Dia & Cia'. Sinto saudade do público, das crianças e de estar nos lares das famílias. Faço o que amo", declara ela.