Por IG - Gente

Publicado 07/06/2021 11:32

Rio - No início do Mais Você desta segunda-feira (07), a apresentadora Ana Maria Braga comentou sobre as aglomerações em Campos do Jordão, que viralizaram no final de semana do feriado de Corpus Christi. Mesmo em pandemia, milhares foram às ruas da cidade passear e sem máscaras.

"Você viu aquilo lá? Não tem máscara! Eu fico me perguntando: 'O que se passa na cabeça dessas pessoas'? Com a vacinação em ritmo lento, temos que fazer a nossa parte para que essa pandemia chegue ao fim. Sei que tá todo mundo cansado, estamos cansados. Mas o vírus é invisível, ele continua aí, firme e forte. Desse jeito, vai demorar muito para fazermos isso tudo com tranquilidade, como países da Europa já estão fazendo", disse.

"O assunto é sério, eu gostaria muito que vocês pensassem. 'Ai eu tô cansada de ficar em casa, tô cansada de não ir em um restaurante, ai', tá todo mundo cansado, todo mundo junto, mas temos que ter consciência social, respeito com o outro. Se você não se respeita, problema seu, mas você tem que respeitar o outro. As pessoas que você vai conviver nessa semana, você teve aí nesse multidão, você sabe que esse vírus estava passeando com todo mundo aí", disse.

"As pessoas que você vai encontrar, na condução que você vai pegar. O que as pessoas tem a ver com a sua irresponsabilidade? Me dá até taquicardia, vou dizer viu...é falta de respeito com o outro, falta de empatia, de juízo. A gente não tá com condição de se aglomerar, por causa disso", finalizou.

Confira: