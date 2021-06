Globo/Divulgação photoshop:ColorMode: 3 photoshop:DateCreated: 2021-06-07 signature: cb013f7d8af6f3a5495e627bf34a1f1eec9c0c86f24ca4087a0dcc79cb22e91e tiff:Orientation: 1 tiff:ResolutionUnit: 2 tiff:XResolution: 30000000/100000 tiff:YResolution: 30000000/100000 xmp:CreateDate: 2021-06-07T11:36:10-03:00 xmp:CreatorTool: FotoWare FotoStation xmpMM:DocumentID: xmp.did:D89A675ED05A43A5 B339B9389B3F758E xmpMM:InstanceID: xmp.iid:60F62F08064E4FFE BBCD8F5EC7DBEF11 xmpMM:OriginalDocumentID: xmp.did:D89A675ED05A43A5 B339B9389B3F758E Profiles: Profile-8bim: 4318 bytes Profile-exif: 126 bytes Profile-iptc: 4000 bytes - Wesley Safadão Caption

Globo/Divulgação photoshop:ColorMode: 3 photoshop:DateCreated: 2021-06-07 signature: cb013f7d8af6f3a5495e627bf34a1f1eec9c0c86f24ca4087a0dcc79cb22e91e tiff:Orientation: 1 tiff:ResolutionUnit: 2 tiff:XResolution: 30000000/100000 tiff:YResolution: 30000000/100000 xmp:CreateDate: 2021-06-07T11:36:10-03:00 xmp:CreatorTool: FotoWare FotoStation xmpMM:DocumentID: xmp.did:D89A675ED05A43A5 B339B9389B3F758E xmpMM:InstanceID: xmp.iid:60F62F08064E4FFE BBCD8F5EC7DBEF11 xmpMM:OriginalDocumentID: xmp.did:D89A675ED05A43A5 B339B9389B3F758E Profiles: Profile-8bim: 4318 bytes Profile-exif: 126 bytes Profile-iptc: 4000 bytesWesley Safadão Caption

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 11:59

Rio - Nesta semana, as tribos terão uma motivação a mais para "dar o gás" nas provas. Além de ganhar comida e suprimentos para o acampamento, um luau comandado por Wesley Safadão também será uma das premiações do programa desta noite. Devido ao jogo da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, o 'No Limite' será exibido nesta segunda (7), logo após 'Império'.