Sophia Abrahão e Juliana Paiva em Salve-se Quem Puder - Reprodução

Por Juliana Pimenta

Publicado 08/06/2021 09:00

Rio - Ela está de volta! Sophia Abrahão acaba de estrear em 'Salve-se Quem Puder', única novela inédita no ar na Globo. No papel de Júlia, a atriz interpreta uma advogada, que vai acabar se envolvendo emocionalmente com Rafael (Bruno Ferrari), enquanto o rapaz ainda tenta superar a "morte" de Kyra (Vitória Strada). Já integrada à equipe, Sophia lembra que se surpreendeu com o convite, feito por Daniel Ortiz, para integrar o elenco.

"Recebi o convite em junho do ano passado e foi uma surpresa imensa devido ao cenário que nos encontramos ainda hoje nestes tempos de pandemia. Realmente não esperava e fiquei imensamente grata e feliz. Conheço o Daniel há bastante tempo, atuei em 'Alto Astral', novela que ele também escreveu. Inclusive, costumo brincar que ele foi meu cupido, já que conheci o Sérgio (Malheiros, o marido) durante este trabalho (risos)", brinca a atriz, que já era fã da novela antes de entrar para o time.Por entrar já na segunda fase da novela, Sophia conta que teve que correr atrás para entrar em harmonia com o restante do elenco. "Foi um desafio e tanto. Todos já estavam adaptados e muito confortáveis com seus personagens. Eu fui muito bem recebida por todos. Além dessa recepção, o texto é ótimo. Então foi uma alegria enorme. Me senti acolhida e parece até mesmo que estou na novela desde o início", comemora a atriz.E para encarar o papel de uma advogada muito focada e disciplinada, Sophia revela que buscou inspirações em produções que se ambientam no mesmo universo da personagem. "Assisti a muitos filmes com temática de tribunal e envolvendo advogados, causas e audiências. Mergulhei neste universo e contei também com o auxílio das preparadoras de elenco. Amo este processo prévio, de estudar e fazer laboratório. Isso ajuda demais na construção do meu trabalho e me possibilita entrar em cena com mais tranquilidade", destaca a atriz.Mas, como todo mundo já sabe, os desafios não param por aí. Além da responsabilidade de entrar em uma trama já iniciada e do estudo da personagem, Sophia dá detalhes de como foi atuar mantendo os protocolos de segurança durante as gravações. "No início, foi tenso (risos). Algo bem diferente. Por exemplo, ensaiar de máscara é difícil demais para quem trabalha com atuação. A parte de preparação antes da cena (cabelo, maquiagem, figurino) era feita por nós mesmos. Cada um no seu camarim, com o seu próprio kit de maquiagem. Cabelo e figurino também ficavam por nossa conta. Foi tudo bem diferente em função dos protocolos, mas nos adaptamos rapidamente e deu tudo certo", pondera.Com a novela integralmente gravada, Sophia se prepara agora para mais um desafio. Finalista da 'Dança dos Famosos' em 2016, a atriz lista os preparativos para a disputa da edição especial do quadro no 'Domingão do Faustão'. "Adrenalina lá em cima! Voltei a malhar e a fazer as aulas de ginástica para trabalhar o condicionamento físico. Tenho feito pedaladas também para trabalhar a musculatura e garantir o fôlego na hora das apresentações. Estou na fase de preparação para iniciar os ensaios. Animada e no maior pique", conta.