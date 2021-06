Luciano Huck - Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 08:57

Rio - Luciano Huck participou do "Papo de Segunda", na GNT, nesta segunda-feira, para falar sobre o seu novo documentário, "O Ano Que Não Terminou", que está disponível no Globoplay. Mas o que repercutiu bastante foi a fala sincerona do apresentador sobre a gestão do governo de Jair Bolsonaro (sem partido).

"A gente tem um governo que não tem capacidade de execução, as coisas vão ficando pelo caminho", disparou o apresentador da Globo sem citar nomes, que ainda o comparou a governos passados.

"Hoje, o Brasil não tem capacidade de liderar nenhuma agenda global. Mas se você parar para pensar o que a gente fez no século passado. O Brasil tinha respeito na arquitetura, na arte, na música, na ciência. (...) A gente perdeu a capacidade de liderar qualquer agenda global", finalizou.