Claude Troigros ensina receita com maçãs - Reprodução/Montagem

Claude Troigros ensina receita com maçãsReprodução/Montagem

Por Juliana Pimenta

Publicado 11/06/2021 09:00

Rio - O Dia dos Namorados está batendo à porta e já é hora de planejar o que fazer nesta data tão especial. Mas por conta das medidas de isolamento, é compreensível que muita gente prefira ficar em casa e comemorar o sábado em segurança ao lado da pessoa amada. Para ajudar nessa empreitada, os chefs do 'Mestre do Sabor' compartilharam receitas especiais que combinam com este momento.

fotogaleria



Para Claude Troisgros, cozinhar é transmitir amor para a panela e para o outro. Por sinal, o chef tem receitinhas do coração que lembram pessoas importantes de suas vidas. "Os nhoques gratinados me lembram minha avó Ana Forte. E, no meu restaurante, tenho um prato em homenagem à minha mulher (Clarisse): ovos mexidos com caviar Clarisse, que foi especialmente criado para ela no Dia dos Namorados em 2008", conta.



Já Kátia Barbosa, um dos principais nomes da comida afetiva no Brasil, conta que as suas relações sempre giraram em torno da comida. "A comida tem o poder de nos abraçar, de nos preencher. Eu penso que cozinhar para si mesmo ou para alguém é um gesto de amor. Acho que o prazer em servir não pode faltar nunca. A cozinha faz com que eu me sinta feliz e realizada. E isso, naturalmente, reflete no que eu preparo para as pessoas", destaca.



Rafa Costa e Silva, por sua vez, fala sobre o carinho transmitido no preparo dos alimentos e destaca uma lembrança importante, que mistura comida e amor. "Não é especificamente um prato, mas sempre que fazemos fondue lembro que foi uma das primeiras coisas que eu e minha mulher fizemos e comemos juntos, dentro do meu quarto na faculdade", revela o chef. Para Claude Troisgros, cozinhar é transmitir amor para a panela e para o outro. Por sinal, o chef tem receitinhas do coração que lembram pessoas importantes de suas vidas. "Os nhoques gratinados me lembram minha avó Ana Forte. E, no meu restaurante, tenho um prato em homenagem à minha mulher (Clarisse): ovos mexidos com caviar Clarisse, que foi especialmente criado para ela no Dia dos Namorados em 2008", conta.Já Kátia Barbosa, um dos principais nomes da comida afetiva no Brasil, conta que as suas relações sempre giraram em torno da comida. "A comida tem o poder de nos abraçar, de nos preencher. Eu penso que cozinhar para si mesmo ou para alguém é um gesto de amor. Acho que o prazer em servir não pode faltar nunca. A cozinha faz com que eu me sinta feliz e realizada. E isso, naturalmente, reflete no que eu preparo para as pessoas", destaca.Rafa Costa e Silva, por sua vez, fala sobre o carinho transmitido no preparo dos alimentos e destaca uma lembrança importante, que mistura comida e amor. "Não é especificamente um prato, mas sempre que fazemos fondue lembro que foi uma das primeiras coisas que eu e minha mulher fizemos e comemos juntos, dentro do meu quarto na faculdade", revela o chef.

Publicidade

> Receitas:

Claude Troigros ensina receita com maçãs Reprodução/Montagem

Publicidade

Receita do Claude - Maçã recheada, crumble e gengibre



Ingredientes:



Para as maçãs:

4 maçãs vermelhas

150g de manteiga sem sal

200g de açúcar

4 unidades de canela em pau

4 cravos-da-índia

2 colheres (sopa) de água



Para o crumble:



100g de manteiga amolecida

150g de açúcar

30g de açúcar de confeiteiro

100g de farinha de trigo

75g de farinha de Castanha de caju

1 colher de sopa de gengibre ralado

1 pitada de sal

Para finalizar:

Sorvete de creme

Açúcar de confeiteiro



Preparo:



Corte a tampa das maçãs. Cave o centro para retirar as sementes, tomando cuidado para não furar ou quebrar a casca. Misture a manteiga e o açúcar e preencha as maçãs. Coloque um pau de canela e um cravo-da-índia dentro de cada uma. Em um tabuleiro, ponha a água e as maçãs de maneira que fiquem bem apertadas. Leve ao forno a 180°C de 40 a 60 minutos. É importante molhar as maçãs de 5 em 5 minutos com a ajuda de uma colher, para que fiquem bem suculentas e amanteigadas. Reserve depois de prontas. Misture com as mãos todos os ingredientes do crumble até que pareça uma areia grossa. Disponha a massa em um tabuleiro e leve ao forno a 180°C por 15 minutos, até que fique tostado. Deixe esfriar e quebre em pedaços. Reserve. Recheie as maçãs com o sorvete de creme. Regue com o molho do cozimento e cubra com o crumble. Peneire açúcar de confeiteiro por cima.

Receita da Kátia - Almofadinha de Doce de Leite

Publicidade

Kátia ensina a fazer Almofadinha de Doce de Leite Reprodução/Montagem



Ingredientes:

250g de tapioca granulada

250g de queijo coalho ralado

500ml de leite quente

Doce de leite de sua preferência

Amido de milho

Óleo para fritar



Preparação:



Em uma vasilha, misture o queijo coalho ralado e a tapioca. Em seguida, adicione o leite bem quente e continue mexendo até a tapioca hidratar completamente. Forre uma superfície com plástico. Coloque uma luva de plástico para facilitar o trabalho com a massa. Abra a massa aos poucos, recheie com doce de leite. Dobre novamente, e corte com a ajuda de um cortador. Passe no amido de milho e frite em óleo quente até dourar. Sirva acompanhado do sorvete de sua preferência. 250g de tapioca granulada250g de queijo coalho ralado500ml de leite quenteDoce de leite de sua preferênciaAmido de milhoÓleo para fritarEm uma vasilha, misture o queijo coalho ralado e a tapioca. Em seguida, adicione o leite bem quente e continue mexendo até a tapioca hidratar completamente. Forre uma superfície com plástico. Coloque uma luva de plástico para facilitar o trabalho com a massa. Abra a massa aos poucos, recheie com doce de leite. Dobre novamente, e corte com a ajuda de um cortador. Passe no amido de milho e frite em óleo quente até dourar. Sirva acompanhado do sorvete de sua preferência.

Receita do Rafa - Palmito Assado - Vagem - Castanha do Pará

Publicidade

Rafa Costa e Silva ensina receita especial de palmito Reprodução/Montagem



Ingredientes:

2 toletes pequenos de Palmito (80 / 100g- 1 por pessoa)

80g de vagem francesa

30g de Castanha do Pará

50 ml de Azeite de Oliva Extra Virgem

25 ml de Melado de Cana

25 ml de Vinagre de Caqui (ou outro vinagre de fruta orgânico, ex maçã)

Flor de Sal

Broto de espinafre africano



Preparo:



Pré-aquecer o forno a 200 °C. Logo em seguida, em papel alumínio, embrulhar os palmitos regados com uma parte do azeite e flor de sal, e deixar assar até ficarem bem macios, aproximadamente 30 minutos. Quebrar as castanhas-do-pará rusticamente em pedaços pequenos e depois pode fatiar a vagem francesa em rodelas de finas de mais ou menos ½ cm e em uma água fervente temperada bem com sal, branquear as vagens por 30 segundos e as retirar logo para um banho de água e muito gelo de forma a manter a sua cor verde brilhante. Para o vinagrete, misturar em um bowl 25 ml de azeite, o melado e o vinagre.



Finalização:



Para terminar, em uma frigideira bem quente, grelhar os palmitos de forma a obter uma cor caramelizada levemente tostada e colocar no centro do prato. No bowl do vinagrete agregar as vagens e a castanha-do-pará envolver bem e colocar em cima do palmito. Sugiro finalizar com brotos de espinafre africano ou com manjericão.