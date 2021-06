Plano de incentivo ao turismo religioso será lançado com show de Elba Ramalho - Reprodução Internet

Plano de incentivo ao turismo religioso será lançado com show de Elba RamalhoReprodução Internet

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 12:35

Rio - A partir do dia 12, está aberta a temporada de festas juninas no ‘Se Joga’! A cada sábado, Érico Brás recebe convidados especiais no ‘Arraiá do Brás’, que é temático desde a decoração até os papos descontraídos sobre as comidas típicas, as músicas, as lembranças juninas e todo universo que essa época do ano envolve. Para abrir as comemorações, Érico conversa com dois nordestinos vigorosos: Elba Ramalho e Gil do Vigor, que contam o que não pode faltar em um arraial e falam da saudade de curtir o São João.