’Um domingo de 53 horas’ - Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 09:05

Rio - O documentário "Um domingo de 53 horas", de Cristiano Vieira, estreia pelo Cine Brasil TV, na faixa 'Filme do Mês', neste sábado, às 21h30. O longa acompanha em Brasília os desdobramentos de um dia que mudou a história do país há cinco anos, em 17 de abril de 2016, quando a Câmara dos Deputados vota a admissibilidade do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff.

Na Esplanada dos Ministérios é erguido um muro para separar adversários que torcem em clima de final de campeonato, enquanto jornalistas, políticos e pesquisadores narram o embate político e ideológico brasileiro.

“Na minha visão, aquele 17 de abril de 2016 foi uma data simbólica para a história recente do Brasil. Não só do ponto de vista político, mas também imagético, com um muro dividindo a esplanada dos ministérios em 2. O filme é um registro daquele cenário armado e uma tentativa de entender o que nos levou para lá.”, reflete o diretor Cristiano Vieira.



O longa será exibido também na próxima segunda-feira, às 15h, e na próxima quarta-feira, às 22h30, na emissora fechada.