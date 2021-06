Renata Vasconcellos publica foto com irmã gêmea e semelhança impressiona fãs - Reprodução Instagram

Por IG - Gente

Publicado 15/06/2021 10:00 | Atualizado 15/06/2021 10:39

São Paulo - Renata Vasconcellos, apresentadora do "Jornal Nacional", quase cometeu uma gafe na edição de segunda-feira do noticiário. Na hora de se despedir do público, a jornalista teve intenção de desejar um "bom fim de semana", entretanto, ela reparou o erro antes mesmo de acontecer. Atento, William Bonner notou o contorno da colega e riu discretamente.

"Boa noite e um bom... boa noite e até amanhã", disse a âncora ao vivo. Esta não é a primeira vez que Renata se atrapalha durante o "Jornal Nacional". Recentemente ela acabou se confundindo ao citar Jair Bolsonaro (sem partido). Enquanto anunciava uma reportagem sobre a cobertura da CPI da Covid-19, ela quase chamou o chefe de estado de "ex-presidente".

"A CPI da Covid ouviu hoje o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A sessão foi tensa, teve discussões. Pazuello irritou os senadores por tentar blindar o ex... o presidente Bolsonaro e foi chamado de mentiroso", afirmou Renata ao anunciar matéria.

À época, a gafe de Renata repercutiu negativamente nas redes sociais. Apoiadores de Bolsonaro contestaram se o erro tinha sido intencional ou não. Em contrapartida, também teve quem defendesse a jornalista. "Ato falho? Isso é a fala mais acertada, ela já está em 2022", disse uma seguidora no Twitter.