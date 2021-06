Bussunda - Reprodução

Publicado 15/06/2021 12:17

Rio - Exatamente 15 anos após a morte de humorista Cláudio Besserman Vianna, o Globoplay lança, no dia 17, a série documental Original “Meu Amigo Bussunda” em homenagem ao humorista. A direção geral dos quatro episódios é de Claudio Manoel, amigo e parceiro de ofício do humorista. Claudio divide a direção e o roteiro dos três primeiros capítulos com Micael Langer, com quem codirigiu “Simonal — Ninguém sabe o duro que dei”. Já o último, tem direção de Júlia Besserman, filha de Bussunda, que perdeu o pai quando tinha 12 anos. A produção é assinada por Emoções Baratas e Kromaki.

A obra narra, ao longo dos três primeiros capítulos, a trajetória de Bussunda em ordem cronológica, usando imagens inéditas e de arquivo, entrevistas com parentes, amigos, colegas e integrantes da equipe do Casseta & Planeta. Claudio Manoel, diretor e entrevistador, é também personagem e testemunha. O primeiro episódio, que compreende o período entre 1962 e 1989 mostra a infância, adolescência e juventude de Cláudio Besserman e a origem do famoso apelido. No segundo capítulo, acompanhamos de 1989 até 1998, desde sua entrada na Globo até o sucesso do Casseta & Planeta Urgente. O terceiro episódio, compreende de 1998 até 2006, na cobertura da Copa do Mundo na Alemanha.No quarto episódio da série, que tem direção geral de Claudio Manoel, direção de Júlia Besserman e roteiro de Júlia e Micael Langer, é feita uma análise sobre a filosofia de vida seguida por Bussunda. Humoristas da nova geração são convidados a debater a influência do Casseta na comédia atual e refletir sobre o politicamente incorreto. Entre os entrevistados da série estão Vera Fischer, Maria Paula, Zico e Débora Bloch.“Revisitar a vida e a obra do Bussunda foi um processo intenso, visceral, mas também necessário e revigorante. A dor de sua morte foi esmagadora, lidar com isso exigiu muito esforço e consumiu tempo. Fazer essa série foi um jeito de voltar a estar perto, viajar e ‘conversar’ de novo com ele. E também revisitar a falta que ele faz”, lembra o diretor Claudio Manoel.“Acho que quem assistir à série vai se apaixonar pelo ser humano que ele era, um cara encantador mesmo, justo, equilibrado, sarcástico, companheiro. Aquele tipo de pessoa que só desperta lembranças boas em quem teve o privilégio de ter convivido ao seu lado e que deixa muita saudade”, destaca o diretor Micael Langer.“Foi muito emocionante e catártico revisitar lembranças, separar fotos e vídeos. Eu não assistia ao programa desde sua morte. Relembrei personagens, piadas. A discussão sobre o humor dele era um debate que eu precisava ter comigo mesma para tentar entender um pouco melhor o trabalho do meu pai. Por isso coloquei no quarto episódio”, explica a diretora Júlia Besserman.Com os companheiros do Casseta & Planeta, Bussunda escreveu onze livros, fez diversos shows e protagonizou os filmes “A Taça do Mundo é Nossa” (2003) e “Casseta & Planeta: Seus Problemas Acabaram!” (2006), lançado postumamente. Ainda no cinema, participou dos longas “Como Ser Solteiro” (1998) e “Zoando na TV” (1999), e dublou o personagem principal nos dois primeiros filmes da animação “Shrek”. Bussunda morreu no dia 17 de junho de 2006 quando realizava a cobertura da Copa do Mundo na Alemanha para o Casseta & Planeta Urgente. No dia 25 de junho de 2021 o humorista faria 59 anos.