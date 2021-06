Ana Maria Braga surge com penteado de chifre no Mais Você - Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 09:56 | Atualizado 16/06/2021 10:05

Rio - Ana Maria Braga surgiu com um penteado inusitado na manhã desta quarta-feira no "Mais Você". A apresentadora comandou o programa com um penteado de chifre na cabeça, o que virou assunto nas redes sociais.

Sem entender nada, Ana Paula Araújo, âncora do "Bom Dia Brasil", comentou o penteado da amiga e perguntou o que deu na cabeça do cabeleireiro da apresentadora antes de passar o bastão da programação para Ana Maria.

Na web, internautas também repercutiram o penteado inusitado. "Ué, gente, por que a Ana Maria está de chifre?", indagou uma pessoa. "O que está acontecendo no programa da Ana Maria?", questionou outra. "Ana Maria Braga representando milhões de brasileiros com esses chifres", escreveu um terceiro. "E a Ana Maria Braga que está vestida de cantor de música sertaneja hoje", brincou outro.