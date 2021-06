'O Hospital', série médica da Record TV, vai ao ar nesta sexta-feira (25) - Divulgação/RecordTV

Por Josué Santos*

Publicado 25/06/2021 08:52 | Atualizado 25/06/2021 09:00

Rio - Com médicos e pacientes reais como protagonistas, a série documental "O Hospital" estreia nesta sexta-feira (25), na Record TV. O local escolhido como set de gravações foi o Hospital Moriah, localizado em São Paulo, onde a rotina dos profissionais de saúde se tornou o assunto principal do programa que alia elementos narrativos a técnicas jornalísticas.

“Nós vamos ver os dramas humanos: as aflições, as pressões, as dúvidas, as angústias, e, muitas vezes, o desespero e a gratidão”, explicou o vice-presidente de jornalismo da Record TV, Antonio Guerreiro, em coletiva de imprensa. “A gente vai ver ‘olho no olho’ de cada médico que participou”, afirmou.

O primeiro episódio da série já está disponível na plataforma de streaming PlayPlus e desmistifica a realidade por trás de um hospital brasileiro. Para Pablo Toledo, chefe de redação do núcleo de reportagens especiais da emissora, o público brasileiro “já tem um histórico de amar séries médicas”. Porém, segundo o jornalista, “O Hospital” traz o diferencial de retratar conflitos verdadeiros da equipe médica do Moriah.

“Médico real, paciente real, situação real, em um hospital real, atravessando o período mais desafiador da saúde mundial. É tudo real nessa série", garantiu Toledo. Gravado durante a pandemia, o programa chegou a ter as filmagens interrompidas para que fossem respeitados os protocolos de segurança definidos pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde. "Recebemos muito respaldo do Moriah dizendo: 'Para! Não venham aqui'. Agimos com muita cautela, o próprio hospital falava para suspendermos as gravações”, contou Toledo.

Além do contato com a administração do Moriah, a equipe de jornalismo da Record também precisou estabelecer uma boa relação com os profissionais de saúde envolvidos no projeto. O cirurgião plástico Alexandre Munhoz acredita que a série terá resultados positivos por causa da proposta de se ater à realidade.

“Esse contato e essa proximidade do que é real com o público é muito produtivo. Porque mostra os desafios e a complexidade das diferentes áreas médicas”, opinou o doutor. “E, ao mesmo tempo, cria um vínculo com o público, de modo que essa identificação permita saber os desafios de uma experiência hospitalar”, garante.

Durante a coletiva, Pablo Toledo revelou a emoção de acompanhar profissionais reconhecidos em suas respectivas áreas. "A gente traz aqui como se fosse trivial, mas é uma honra pra nós estar convivendo com esses médicos”, confessou o chefe de redação da Record.

Toledo destacou a participação do cirurgião cardíaco Robinson Poffo, um dos únicos médicos a realizar a operação robótica na América Latina. O procedimento de alta tecnologia será mostrado em um dos episódios de “O Hospital” e o dr. Poffo compartilhou sua experiência de ter uma câmera na sala de operações.

“É um desafio, eu costumo brincar que é mais fácil operar um coração que dar uma entrevista”, admitiu o médico. “Mas, quando você está no momento de entrega, de altíssima responsabilidade, você acaba esquecendo de todo mundo. Em determinados momentos, você nem percebe que tem alguém lá filmando”, explicou o cirurgião.

Sobre as cenas de cirurgias e os demais procedimentos médicos, Toledo garantiu que a produção da série tomou os cuidados necessários para que ninguém sinta aversão enquanto assiste o programa. “O principal da série é o coração, mas do ponto de vista emocional”, afirma o jornalista.

Para entregar uma experiência completa, o conteúdo da série será estendido para as redes sociais, segundo Bia Coffi, diretora de Planejamento Transmídia da Record TV. Internautas poderão assistir semanalmente a “mini-documentários” que abordarão áreas do Hospital Moriah, além dos centros cirúrgicos e dos setores de atendimento médico.

“São departamentos que a gente não tem muito acesso. Como funciona o setor de limpeza de um hospital? Como funciona o setor de gastronomia? De hotelaria? Esses documentários semanais vão mostrar como é o dia a dia desses departamentos”, explicou Coffi.

“O Hospital” estreia na Record TV nesta sexta-feira, mas assinantes do PlayPlus têm acesso aos novos episódios com uma semana de antecedência. Além disso, o serviço de streaming também disponibilizará um documentário exclusivo que mostra os bastidores da série, incluindo os cuidados necessários para que o programa fosse gravado durante a pandemia do coronavírus.

*Estagiário sob supervisão de Juliana Pimenta.