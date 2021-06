Rodrigo Hilbert - reprodução

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 17:00

Rio - Com suas múltiplas habilidades, Rodrigo Hilbert representa o ideal que muitas pessoas têm do parceiro perfeito. Mas, durante o programa "Bem Juntinhos", que apresenta junto com a esposa, Fernanda Lima, o ator de 41 anos revelou que tem um defeito que atrapalha o casal na criação dos filhos.

"Eu confesso que é difícil, eu amo cuidar dos meus filhos, mas as madrugadas… eu tenho um sono pesado, dificuldade de levantar da cama. E dá nove e meia eu já tô dormindo", contou Rodrigo. O apresentador logo explicou que tem se acostumado com a paternidade aos poucos.

"Eu tô nascendo a cada dia com essas crianças. Eu tô atrás, essa coisa de nascer pai: quando eu tive o João e Chico [filhos mais velhos], eu não tinha noção do que ia acontecer", admitiu o galã. Fernanda Lima, sua esposa, reconheceu a evolução de Rodrigo entre a gravidez dos gêmeos e de Maria Manoela. "A gestação da Maria ele estava muito mais maduro, focado na gente, num silêncio, numa tranquilidade muito diferente."