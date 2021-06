Bailarinas se despedem de Faustão: Sempre seremos gratas - Reprodução

Bailarinas se despedem de Faustão: Sempre seremos gratasReprodução

Por iG

Publicado 21/06/2021 08:36 | Atualizado 21/06/2021 08:51

São Paulo - Em uma postagem publicada nesta noite de domingo no Instagram, as bailarinas do Domingão do Faustão fizeram uma despedida do apresentador, que deixa a Globo depois de 32 anos à frente do programa.

"Um Domingão sem Faustão, mas não sem gratidão! Em nome de todo time, seremos sempre gratas por todos os aprendizados e oportunidades que nos foi dado ao longo desses anos. Você sempre impulsionou nossos sonhos, elevou nossa profissão e nos diferenciou pela nossa arte!", inicia a homenagem das bailarinas.

Logo após, elas desejam um novo caminho incrível ao apresentador. "Um prazer pra todas nós dividir o palco com sua inteligência, sabedoria e paixão pelo que faz. E que honra conhecer um pouco do Fausto fora das câmeras também, nos aproximar da sua família e nos deixar tão ‘em casa‘ , sempre generoso com tudo e com todas. Que seu novo caminho seja incrível como você! OBRIGADA OBRIGADA E OBRIGADA! TE AMAMOS FAUSTÃO!!!", finalizam elas.

Após substituir Fausto Silva na última semana, Tiago Leifert assumiu o comando da atração neste domingo (20), agora chamada apenas de "Super Dança dos Famosos", na TV Globo. "Voltei, lá vou eu de novo, mais uma vez vou falar pra vocês, que a Globo resolveu mudar a programação de domingo, claro que eu deixei bem claro meu respeito pelo Faustão e pelo "Domingão", comentou o apresentador.