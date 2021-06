Fátima Bernardes - Reprodução/Instagram

Publicado 21/06/2021

São Paulo - No fim do "Encontro com Fátima Bernardes" desta segunda-feira, a apresentadora quebrou o protocolo e aproveitou para se despedir do colega Faustão, que deixou de comandar o programa dominical que fez parte da grade da emissora durante 32 anos.

"Antes de encerrar, eu queria mandar um beijo para o Faustão. Dizer que ele teve uma participação muito importante em me fazer acreditar que um jornalista poderia comandar um programa de auditório", disse Fátima.

A jornalista ainda fez menção ao trabalho de Fausto Silva como repórter esportivo, radialista e comentarista entre as décadas de 1960 e 1980, antes se tornar apresentador de programa de auditório. "Queria mandar um beijo muito grande, todo o meu carinho, todo o meu amor e toda a minha admiração pra você, Fausto", ressaltou.