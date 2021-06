Angélica - João Cotta / TV Globo

Angélica João Cotta / TV Globo

Por iG

Publicado 25/06/2021 11:58 | Atualizado 25/06/2021 12:00

Além da "Super Dança dos Famosos", o "Ding Dong" é outro quadro do "Domingão do Faustão" que irá virar programa solo nos domingos da Globo. Segundo Carla Bittencourt, do Metrópoles, a área de criação da emissora já trabalha no projeto da atração para que o departamento comercial coloque o programa à venda para anunciantes.

Como a Super Dança dos Famosos será prorrogada até o dia 26 de setembro, antes 29 de agosto, o Show dos Famosos, que estrearia na semana seguinte, pode ficar apenas para 2022. É que a produção da atração é mais complexa.

Para a vaga do reality musical, a Globo irá colocar o Ding Dong no lugar, já que é um programa mais simples. Angélica deve assumir o comando da campainha musical. O sucesso de Tiago Leifert à frente do Super Dança é enorme, mas ele não deve esquentar lugar aos domingos, não, para evitar problema com Luciano Huck.