Isis Valverde como Marcela em 'Ti Ti Ti'Divulgação

Por Juliana Pimenta

Publicado 30/06/2021 08:48 | Atualizado 30/06/2021 09:00

Rio - Dez anos após a estreia de 'Ti Ti Ti', que reprisa atualmente no 'Vale a Pena Ver de Novo', na Globo, Isis Valverde revisita Marcela, sua primeira protagonista. Aos 34 anos e com uma carreira já consolidada, a atriz olha com carinho para a personagem que marcou sua trajetória.

"Marcela foi minha primeira protagonista. Era uma personagem mais madura, que tinha um registro bem diferente da Ana do Véu, de 'Sinhá Moça', da Camila, de 'Caminho das Índias', e da Rakelli, de 'Beleza Pura', minhas personagens anteriores. Além disso, eu e Marcela compartilhamos uma coisa muito especial: nós duas somos mineiras (risos). As primeiras cenas que gravei foram em Belo Horizonte e passou um filme na minha cabeça de tudo que vivi ali. Foi muito bom ter essa experiência de gravar lá, um lugar especial para mim, que faz parte da minha história", revela Isis que tem acompanhado a reapresentação de suas novelas."Eu gosto de rever os trabalhos antigos. Me divirto relembrando. Além disso, para mim, como atriz, é um ótimo exercício porque ao me ver atuando tenho mais noção do que posso melhorar, ajustar, fazer diferente. Eu gosto de me ver em cena por isso também", declara a atriz, que também viu 'A Força do Querer', trama onde interpretou Ritinha e que foi reprisada no horário nobre da emissora.Ao comparar as dificuldades de construir a personagem, Isis destaca o trabalho mais recente que foi ao ar, quando interpretou uma enfermeira na novela 'Amor de Mãe'. "Cada personagem traz seu desafio. Betina me desafiou a contar a história dos profissionais de saúde que estão na linha de frente se arriscando todos os dias para salvar vidas. Foi uma responsabilidade muito grande, e me senti muito honrada de poder fazer isso", comemora a atriz, que pondera ao falar de 'Ti Ti Ti'."No caso da Marcela, no entanto, o meu desafio era fazer uma mocinha clássica, que sofre muito ao longo da história e, ao mesmo tempo, dar a ela uma leveza, um humor. Jorginho Fernando me ajudou muito nessa parte. Como a história tinha muito humor, conseguimos trazer esse registro para a Marcela também. Acho que isso humanizou ainda mais a personagem e fez o público se identificar com ela", garante a atriz, que não deixa de elogiar diretor, morto em 2019."Jorginho Fernando era maravilhoso, sempre deixava o set com o astral lá em cima, muito comprometido com o trabalho, com uma visão muito clara do que ele queria. Foi muito bom trabalhar com ele em 'Ti Ti Ti'. E meus colegas de elenco também eram ótimos, era um núcleo muito bom. Os bastidores da novela tinham um clima muito gostoso, estava todo mundo muito feliz de estar ali naquele projeto", declara.E como não dá para deixar de falar de Moda ao mencionar 'Ti Ti Ti', Isis garante que a novela foi responsável por aproximá-la ainda mais deste universo. "Gravamos no Fashion Rio e assistimos a cinco desfiles naquele dia. Isso me proporcionou uma contato muito direto com esse universo, com as pessoas que fazem parte dele. Ao longo dos anos, fui me interessando cada vez mais por moda. Isso fez com que meu olhar mudasse também, se ampliasse para isso. Estou me permitindo cada vez mais brincar, experimentar coisas novas. Eu busco usar a moda a meu favor, não sou de ficar muito refém das tendências, por exemplo. Eu acompanho, gosto de estar por dentro, mas sei que nem tudo vai funcionar para mim. Acho que a graça da moda é conseguir me expressar e mostrar minha personalidade por meio dela", defende a atriz.