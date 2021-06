Nova temporada do 'MasterChef' traz Henrique Fogaça e Erick Jacquin com a nova jurada, Helena Rizzo - Reprodução/Band

Por iG

Publicado 29/06/2021 13:31

Rio - A próxima temporada de "MasterChef" estreia no dia 06 de julho, entre as novidades, além da chef Helena Rizzo no lugar de Paola Carosella , estão mudanças ousadas no jogo, ex-participantes do reality e, claro, a prometida "volta às origens".

Em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (29), Marisa Mestiço, diretora do programa, revelou alguns "temperos" que foram acrescentados na fórmula de sucesso. "Além da Helena, que é um grande presente, a gente volta com o formato original", iniciou ela.

Na temporada de 2020, para quem não se lembra, o programa foi dividido em duas fases. Na primeira, a cada semana oito participantes cozinhavam e apenas um deles era escolhido como vencedor. Na segunda etapa, os vencedores da primeira fase competiam entre si.

"Também teremos a caixa misteriosa dourada, que é um aditivo do poder da caixa misteriosa. Com a caixa dourada os participantes poderão ter uma vantagem -- que será revelada em cada episódio -- sobre os demais", contou a diretora.

"Este ano teremos também o avental dourado, depois de tantas temporadas, percebemos que as pessoas, tanto os participantes quanto o público, sempre reagem mais às dinâmicas em grupo. 'Ah, tal pessoa não deveria ser capitão'. Então criamos o avental dourado. Com ele, qualquer integrante da equipe que não concordar com o rumo que o capitão estiver dando poderá quebrar o vidro e pegar o avental, assumindo assim a capitania do grupo", explicou.

"O prato será apenas um detalhe para chegar à final, o que vocês verão daqui para frente mexerá bastante com a performance dos participantes na cozinha", completou Marisa.

Saiba mais sobre a nova temporada

Nesta temporada não é apenas o elenco de jurados que ganhou destaque. Dois participantes do "MasterChef Jr", versão infantil do programa, retornarão para competir na versão adulta. São eles: Eduardo Prado e Daphne Sonnenschein.

Além disso, famosos como Felipe Titto, Duda Beat, Naiara Azevedo, César Menotti, Marília Mendonça, entre outros, farão participações pontuais no programa. O cargo que ocuparão na trama do reality ainda não foi revelado, mas Ana Paula Padrão já garantiu que a temporada é marcada "por muita ousadia". Previsto para estrear 6 de julho, uma terça-feira, às 22h30, a mais atual temporada de "MasterChef" ainda não teve suas gravações encerradas.

A reportagem é de Reginaldo Tomaz, do iG.