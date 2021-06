Jacson Damasceno critica Sikêra Jr. após fala homofóbica - Reprodução

Jacson Damasceno critica Sikêra Jr. após fala homofóbicaReprodução

Por iG

Publicado 29/06/2021 13:58 | Atualizado 29/06/2021 14:30

São Paulo - Jacson Damasceno, apresentador da Band TV no Rio Grande do Norte, criticou o apresentador Sikêra Jr., da RedeTV!, por causa de sua fala homofóbica. Durante o comando do "Brasil Urgente" desta segunda-feira, Dia do Orgulho LGBTQIA+, Damasceno mandou um recado para os preconceituosos.

fotogaleria

Publicidade

"Deixa eu dar um recado aqui que hoje é dia de combate ao preconceito e discriminação da turma do LGBTQIA+ e eu preciso dar um recado. Primeiro dizer que é uma luta de todos nós, todos os seres humanos. Chega de escárnio, de violência, de pregar brutalidade e pregar a diferença. Chega de pregar a diferença", iniciou.

O apresentador criticou a fala homofóbica de Sikêra Jr., que chamou os homossexuais de "uma raça desgraçada". "Chega de em nome de Deus cometer violência, cometer agressão. O Deus que esses caras conhecem não é o meu Deus. O meu Deus ama, protege, abraça, ama infinitamente. Então, quero deixar um recado pra um colega nosso que trabalha lá no Norte do país, o senhor Sikêra Jr.: não o conheço, nunca tive o desprazer de estar com ele, não gosto do trabalho dele, mas respeito como profissional de imprensa que é. O senhor é apresentador, eu sou também. O senhor pode ser milionário, mas nós temos responsabilidades iguais, saiba usar a sua.", continuou Jacson.

Publicidade

Jacson Damasceno relembrou grandes nomes do movimento LGBTQIA+ e desaprovou o comportamento do colega de profissão. "Além de dinheiro, o que foi que você construiu? Quem é você comparado a Paulo Gustavo? Joãozinho Trinta, Clodovil Hernandes, Cássia Eller, Renato Russo e Cazuza? E tantos outros gays e lésbicas que orgulham e honram esse país. A sexualidade da pessoa não a diminui em nada. Quem é você Sikêra Jr? Se enxergue, rapaz. Você é um coroa, um velho, se coloque no seu lugar. Não vá ao ar para falar besteira", completou.

Publicidade

Veja o vídeo: