Malhação de 1995 - Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 12:22

Rio - Séries, documentário e clássicos da dramaturgia brasileira e turca são algumas das estreias de julho no Globoplay. As expectativas para as emoções finais da quarta temporada da série exclusiva ‘The Good Doctor’ foram atualizadas. Os oito episódios restantes mostram a rotina incansável do Doutor Shaun Murphy (Freddie Highmore) e dos outros profissionais de saúde do Hospital San Jose St. Bonaventure, onde os personagens seguem lidando com seus dilemas pessoais e desafios profissionais.

A terceira temporada de ‘Manifest – O Mistério do Voo 828’ também estreia com exclusividade no Globoplay com drama, ação e muitas revelações chocantes. Enquanto a família Stone – Bem (Joshua Dallas), Grace (Athena Karkanis), Michaela (Melissa Roxburgh), Olive (Luna Blaise) e Cal (Jack Messina) - se esforça para manter seus amigos seguros e fazer seus inimigos acreditarem no inacreditável, novos desafios irão testar sua confiança uns nos outros e nos chamados. Ficar juntos é mais importante do que nunca porque não importa o que aconteça, está tudo conectado.Um romance adolescente de grande sucesso nos anos 2000 chega ao catálogo. As quatro temporadas da série norte-americana ‘O.C: Um Estranho no Paraíso’ estreiam na plataforma e prometem intrigas e reviravoltas, além de reflexões que passam por temas como drogas, sexualidade e discriminação. Criada por Josh Schwartz, a trama conta a história de Ryan Atwood (Ben McKenzie), um adolescente problemático que, após se envolver em confusões e ser expulso de casa, passa a viver com seus pais adotivos na cidade paradisíaca Newport Beach, em Orange County, na Califórnia.O tremendão também ganha destaque especial em julho. Pioneiro do rock brasileiro e ícone da Jovem Guarda, Erasmo Carlos comemora seus 80 anos com a estreia do documentário original ‘Erasmo 80’, que revela imagens inéditas da turma da Tijuca, a Jovem Guarda, o sucesso internacional, a amizade com o rei Roberto Carlos e sua poderosa influência de comportamento, moda e atitude ao longo das décadas. A produção do doc é da equipe do programa “Conversa com Bial”, da TV Globo, mesmo núcleo responsável pelas séries ‘Em nome de Deus’ e ‘Arnaldo Sessenta’, também disponíveis na plataforma de streaming.As obras que chegam ao catálogo, integrando o projeto de resgaste dos clássicos da dramaturgia, são ‘Malhação’ de 1995 e ‘Hilda Furacão’. Em abril de 95, a primeira temporada de ‘Malhação’ chegava à TV Globo para tratar questões do universo jovem, como vida sexual, relacionamento com família e amigos, além das dúvidas em relação ao futuro profissional. Tendo a academia como ponto em comum da vida dos personagens, a história marcou gerações e revelou grandes talentos, como Carolina Dieckmann (Juli), Fernanda Rodrigues (Luiza), André Marques (Mocotó), Cláudio Heinrich (Dado), Danton Mello (Héricles), entre outros.Ainda na década de 90, outro grande sucesso marcou a história da televisão brasileira. Dirigida por Wolf Maya, a minissérie ‘Hilda Furacão’ se passa em Belo Horizonte e traz a vida da socialite Hilda Gualtieri Müller (Ana Paula Arósio), que escandaliza a sociedade mineira dos anos de 1950 e 1950 ao se transformar em meretriz após desistir do seu casamento com Juca (Pedro Brício). O romance proibido entre Hilda e o frei Malthus (Rodrigo Santoro) começa a partir do momento em que o futuro sacerdote encontra o sapato da jovem, passando a ser assediado por Hilda e, ao mesmo tempo, lutando para resistir às investidas da moça.Duas tramas turcas também estreiam no Globoplay neste mês. A novela ‘Fatmagul’ conta a história de uma moça de mesmo nome que vive em um povoado humilde na Turquia com seu irmão Rahmi e a esposa dele, Mukaddes. De casamento marcado com seu amor de infância, o pescador Mustafa, a jovem vê sua vida tomar novos rumos após ser vítima de uma tragédia. Já em ‘New Life: Uma Nova Vida’, os diferentes mundos de Yasemin, casada com um empresário rico e poderoso, e Adem, um ex-militar, se misturam quando ele passa a ser o segurança pessoal dela, passando a protegê-la de ameaças de inimigos, incluindo o próprio marido.Sobre o GloboplayO Globoplay é a maior plataforma brasileira de streaming, com oferta de conteúdo gratuito e exclusivo para assinantes. Com mais de 200 milhões de horas de consumo por mês, o serviço reúne diversos conteúdos originais Globo e do mercado audiovisual independente, filmes e séries internacionais renomadas, dentre elas produções exclusivas, que só estão disponíveis online. A plataforma conta ainda com uma oferta completa com os canais lineares da Globo através do Globoplay + canais ao vivo, que agrega em um só lugar, além da TV Globo, o Multishow, GloboNews, Sportv 1, Sportv 2, Sportv 3, GNT, Viva, Gloob, Gloobinho, Off, Bis, Mais Na Tela, Megapix, Universal TV, Studio Univeral, SYFY, Canal Brasil e Futura. Tudo junto, na mais completa e variada oferta de conteúdo para que o público acesse a qualquer momento e de onde estiver o que está no ar, o que já foi ao ar e o que ainda será exibido.01/07FBI: Os Mais Procurados – Temporada 2SérieDramaAno de produção: 2020Sinopse: Uma equipe do FBI se dedica a rastrear e capturar criminosos que estão no topo da lista de foragidos da organização.Elenco: Julian McMahon, Kellan Lutz, Roxy Sternberg, Keisha Castle-Hughes, Nathaniel Arcand, YaYa Gosselin, Irene Bedard.Temporada 2 – 15 episódiosÍntegras para Assinantes05/07Malhação (1995)NovelaAno de produção: 1995Elenco: Danton Mello, Juliana Martins, Luigi Baricelli, Carolina Dieckmann, Cláudio Heinrich, Fernanda Rodrigues, Patrícia de Sabrit, Ana Paula Tabalipa, Pablo Uranga, André Marques.Autores: Emanoel Jacobina e Andréa MaltarolliDireção: Roberto Talma e Gonzaga Blota19/07Hilda FuracãoSérieAno de produção: 1998Elenco: Ana Paula Arósio, Rodrigo Santoro, Danton Mello, Thiago Lacerda, Rosi Campos, Débora Duarte, Eva Todor, Carlos Vereza, Arlete Salles, Paulo Autran, Mário Lago, Tarcísio Meira, Stênio Garcia.Autora: Glória PerezDireção: Wolf Maya e Ricardo Waddington22/07CoyoteSérieDrama, PolicialAno de produção: 2020Sinopse: Após trabalhar durante anos na fronteira dos Estados Unidos com o México, o americano Bem Clemens passa a cooperar com as pessoas que sempre tentou manter distante do seu país.Elenco: Michael Chiklis, Juan Pablo Raba, Adriana Paz, Kristyan Ferrer, Octavio Pisano, Julio Cesar Cedillo, Cynthia Kaye McWilliams.Temporada 1 - 6 episódiosÍntegras para AssinantesOutros lançamentos de JulhoManifest – O Mistério Do Voo 828 – Temporada 3SérieDrama, FantasiaAno de produção: 2021Sinopse: Um avião reaparece cinco anos após ter decolado, mas para os passageiros apenas cinco horas se passaram. Antes dados como mortos, agora eles encaram uma realidade misteriosa.Elenco: Melissa Roxburgh, Josh Dallas, Athena Karkanis, J.R. Ramirez, Luna Blaise, Jack Messina, Parveen Kaur, Matt Long.Temporada 3 - 13 episódiosÍntegras para AssinantesThe Good Doctor – O Bom Doutor – Temporada 4 (Parte 2)SérieDrama, MédicoAno de produção: 2020Sinopse: Um jovem médico com autismo começa a trabalhar em um famoso hospital. Além dos desafios da profissão, ele terá também que provar sua capacidade a seus colegas e superiores.Elenco: Freddie Highmore, Antonia Thomas, Hill Harper, Richard Schiff, Nicholas Gonzalez, Christina Chang, Paige Spara.Temporada 4 - 8 episódios (parte 2)Íntegras para AssinantesO.C.: Um Estranho No ParaísoSérieDramaAno de produção: 2003 - 2007Sinopse: Ryan, um adolescente que se mete em muitas roubadas, é adotado por uma família da alta classe e percebe que nem tudo naquele lugar nobre é tão perfeito quanto aparenta.Elenco: Peter Gallagher, Kelly Rowan, Ben McKenzie, Adam Brody, Rachel Bilson, Melinda Clarke, Mischa Barton, Tate Donovan.Temporada 1 a 4 – 92 episódiosÍntegras para AssinantesNew Life: Uma Nova VidaNovelaDrama; RomanceAno de produção: 2020Sinopse: Os diferentes mundos de Yasemin, casada com um empresário rico e poderoso, e Adem, um ex-militar, se misturam quando ele passa a ser o segurança pessoal dela. Nessa posição, ele terá que protegê-la de ameaças de inimigos, incluindo o próprio marido.Elenco: Serkan Çayoglu, Melisa Pamuk, Tayanç Ayaydin, Nilperi Sahinkaya, Ipek Filiz Yazici, Nisa Sofiya Aksongur, Devrim Nas.Temporada 1 – 33 capítulosÍntegras para AssinantesFatmagulNovelaDrama; RomanceAno de produção: 2015 - 2019Sinopse: A bela Fatmagul vive em um povoado humilde da Turquia. De casamento marcado com um amor de infância, a jovem vê sua vida tomar outro rumo após ser vítima de uma tragédia.Elenco: Beren Saat, Engin Akyürek, Firat Çelik, Murat Daltaban, Kaan Tasaner, Deniz Türkali, Seda Güven, Esra Dermancioglu.169 capítulosÍntegras para AssinantesErasmo 80DocumentárioAno de produção: 2021Sinopse: Os 80 anos de Erasmo Carlos, pioneiro do rock brasileiro, são contatos com imagens inéditas: a turma da Tijuca, a Jovem Guarda, o sucesso internacional, a amizade com Roberto Carlos e sua poderosa influência de comportamento, moda e atitude ao longo das décadas.Íntegras para AssinantesEscola De Gênios – Temporada 6SérieInfantilAno de produção: 2021Sinopse: O ano de formatura da Escola de Gênios promete ser inesquecível. É o último ano de Isaac, Tesla, Otto, Nico, Margot, Zazá, Bruno e Loma! A chegada do convênio com o Instituto de Tecnologias Avançadas do Vale do Silício marca o início de uma nova fase. A grande novidade será uma interface exclusiva para os alunos, que possibilita a comunicação entre escolas conveniadas de várias partes do mundo. Além disso, namoros terminam e outros começam; uma nova aluna aparece na escola; Nico está diferente; Bruno guarda um segredo; e mais surpresas virão pela frente, ainda mais quando a Robotec passa ocupar a Escola de Gênios.Temporada 6 – 26 episódiosÍntegras para AssinantesUm Milhão De Coisas – A Million Little Things – Temporada 3 (Parte 2)SérieDramaAno de produção: 2020Sinopse: Um grupo de amigos percebe que precisa aproveitar mais a vida quando um deles morre de repente. No caminho, eles vêem que a amizade pode ser o único modo de salvá-los deles mesmos.Elenco: David Giuntoli, Romany Malco, Allison Miller, Stephanie Szostak, Grace Park, James Roday, Christina Moses, Tristan Byon.Temporada 3 – 11 episódios (Parte 2)Íntegras para AssinantesCharmed – Nova Geração – Temporada 3 (Parte 2)SérieDrama, FantasiaAno de produção: 2021Sinopse: Após a trágica morte da mãe, três irmãs descobrem que são poderosas bruxas. Nessa terceira temporada, Maggie continua a busca por suas ambições profissionais, Macy retorna às suas raízes científicas e o ativismo de Mel é reacendido.Elenco: Melonie Diaz, Madeleine Mantock, Sarah Jeffery, Rupert Evans, Jordan Donica, Nick Hargrove.Temporada 3 - 11 episódios (parte 2)Íntegras para Assinantes