Por O Dia

Publicado 30/06/2021 15:44 | Atualizado 30/06/2021 15:45

William Bonner usou as redes sociais para anunciar a mudança de horário do "Jornal Nacional" desta quarta-feira. O que o jornalista não esperava era ser zoado por Padre Fábio de Melo nos comentários da publicação.

No Instagram, o jornalista publicou um vídeo comunicando o público a mudança. "Passando aqui rapidinho só para avisar que hoje o 'Jornal Nacional' vai começar mais cedo. Nós temos futebol na programação e temos um dia muito cheio. Então vamos começar o 'JN 'às 19h50, horário de Brasília, então não perca. Hoje não é 20h30. Hoje o 'JN' começa às 19h50 com o noticiário do dia. A gente está esperando você. Até lá", disse.

"Não quero provocar intriga, mas soube que a mudança teve outro motivo. O tio está sentindo muito frio, quer tomar o chá de camomila mais cedo", comentou o padre.

